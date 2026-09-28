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Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея
Facebook/Катастрофи в София

Инцидентът е станал на бул. "Ив. Ев. Гешов", а в района се е образувало сериозно задръстване

Тежка катастрофа е станала на столичния булевард "Ив. Ев. Гешов" около 11:00 часа.

По информация на Dariknews.bg в инцидента са участвали два тролея и лек автомобил. Колата е била притисната между двете превозни средства на градския транспорт.

Сблъсъкът е станал в района на спирката срещу Центъра по хигиена, в посока бул. "България".

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Към момента няма официална информация дали и колко души са пострадали.

Заради инцидента движението в района е силно затруднено и се е образувало голямо задръстване.

Очаквайте подробности!

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