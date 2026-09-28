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13-годишен пострада при сблъсък между кросов мотор и АТВ край Попово

13-годишен пострада при сблъсък между кросов мотор и АТВ край Попово
БТА

Момчето е с фрактури на китките, моторът и АТВ-то били предоставени от родителите

Край поповското село Голямо Градище е станал инцидент между кросов мотор и АТВ, при който е пострадало непълнолетно момче, съобщиха от полицията.

Произшествието е регистрирано на 26 септември около 13:00 часа. На поляна извън населеното място непълнолетният от Попово, който е управлявал кросовия мотор, се е блъснал в задната част на АТВ, шофирано от 13-годишно момче от същия град.

Вследствие на сблъсъка 13-годишният е получил фрактури на китките на ръцете. Детето е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ - Търговище, като няма опасност за живота му.

Проверката е установила, че моторът и АТВ-то са били предоставени на момчетата от техните родители.

На двамата бащи са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

Случаят се разследва в рамките на образувано досъдебно производство в РУ - Попово.

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