Български пощи приемат заявления за помощ за отопление в над 2100 станции

С наближаването на зимния сезон от "Български пощи" напомнят, че заявления за отпускане на целева помощ за отопление могат да бъдат подавани в 2142 пощенски станции в страната.

През август и септември 2026 г. броят на заявените административни услуги за помощ за отопление е с 27% по-висок в сравнение със същия период на 2025 г., съобщиха от дружеството.

Освен заявленията за отопление, в пощенските офиси се предоставят общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт.

Пълният списък на предлаганите услуги и пощенските станции, в които те са достъпни, е публикуван на сайта на "Български пощи".