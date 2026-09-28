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Христо Крушарски пред ТАРАЛЕЖ: Хората не виждат какво е постигнато в Локомотив Пловдив

Христо Крушарски пред ТАРАЛЕЖ: Хората не виждат какво е постигнато в Локомотив Пловдив
ТАРАЛЕЖ

Бизнесменът заяви, че ще се концентрира върху работата в Рилски Спортист

Христо Крушарски разкри причините за решението си да се оттегли от Локомотив Пловдив. Бизнесменът призна, че е разочарован от обвиненията към него въпреки постигнатото през годините.

„Причината да напусна вече е ясна. Хората, които навремето се възмущаваха, сега отново ме обвиняват, че аз съм изкопал дупката. В същото време нека погледнат какво е постигнато и какво има“, заяви Крушарски.

Той подчерта, че по време на управлението му клубът е развил своята школа и е изградил отбор, който притежава реална стойност.

„Има школа благодарение на мен, има резултати, има треньор и има отбор, който в момента струва пари“, добави бизнесменът.

Крушарски бе попитан дали го е заболяло от празните трибуни по време на равенството с ЦСКА. Той отговори, че още преди този двубой е бил взел окончателно решение за бъдещето си.

„Не, аз отдавна бях решил да приключвам с темата. Просто изчаках, за да не създам напрежение преди мача. Бях взел това решение още преди няколко месеца“, обясни той.

След оттеглянето си от Локомотив Пловдив Крушарски ще съсредоточи вниманието и енергията си върху Рилски спортист.

„Естествено“, отговори той на въпрос дали футболният проект в Самоков вече ще бъде негов основен приоритет.

Бизнесменът заяви, че клубът се развива по-бързо от очакваното, но ръководството няма да поставя прибързано прекалено високи цели.

„То се вижда. Рилски спортист се бори за нормални постижения. За мен е учудващо, че толкова бързо надскача себе си, но ще вървим стъпка по стъпка. Не бързаме за никъде“, каза Крушарски.

Той разкри, че в Самоков вече се работи и по развитието на детско-юношеската школа.

„И там започнахме школа. Ще видите след една година какво ще има“, заяви бизнесменът.

Успоредно със спортната част се планират и сериозни подобрения по стадиона.

„Имаме подготовка за осветление, предстои смяна на седалките и ремонт на стадиона. Всичко върви по план“, завърши Христо Крушарски.

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