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Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия
АП/БТА

„Оранжевите“ надвиха Сърбия с 2:1 в Белград, а Дания и Австрия също записаха успехи в Лигата на нациите

Нидерландия постигна първата си победа под ръководството на новия селекционер Шави Ернандес. „Оранжевите“ се наложиха с 2:1 като гости на Сърбия в двубой от група А2 на Лигата на нациите.

Големият герой за нидерландците бе Мекс Меердинк, който отбеляза и двете попадения. Нападателят започна за първи път като титуляр и откри резултата от дузпа в 30-ата минута след нарушение на Алекса Терзич.

Малко по-късно Ваня Милинкович-Савич спаси опасен удар на Дензъл Дъмфрис и задържа сърбите в мача.

Домакините изравниха веднага след почивката. Защитата на Нидерландия на няколко пъти не успя да изчисти топката след две намеси на Барт Фербрюген, а появилият се като резерва Лука Йович реализира отблизо за 1:1.

След попадението гостите установиха сериозно превъзходство. Рубен ван Бомел удари греда, а Тиджани Райндерс пропусна отлична възможност от няколко метра.

Натискът даде резултат в 69-ата минута. Гус Тил изведе Меердинк, който отбеляза втория си гол и осигури победата на Нидерландия.

„Оранжевите“ вече имат четири точки в групата, докато Сърбия остава без спечелен актив.

В група А4 Дания победи Уелс с 2:0 като домакин.

Гол на Густав Исаксен бе отменен заради засада през първото полувреме. Датчаните поведоха в 53-ата минута, когато Бен Дейвис изпрати топката в собствената си врата.

Исаксен все пак стигна до попадение в 66-ата минута и оформи крайния резултат. Дания има три точки, докато Уелс все още е без актив.

Австрия записа втора поредна победа в Лига В, след като се наложи с 3:1 над Косово.

Давид Афенгрюбер и Жуниор Адаму дадоха аванс от два гола на домакините преди почивката. Карни Чуквуемека добави трето попадение в 61-ата минута.

Едон Жегрова отбеляза почетния гол за Косово от дузпа седем минути преди края. Бившият защитник на ЦСКА Лумбард Делова започна като титуляр за гостите.

Австрия оглавява групата с пълен актив от шест точки, докато Косово има три.

В Лига D Литва и Азербайджан завършиха 1:1, а срещата между Гибралтар и Андора приключи без голове.

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