Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Пътнически самолет на Mesa Airlines, изпълняващ полет за United Airlines, е бил принуден да се върне аварийно в Хюстън в неделя, след като предното стъкло на пилотската кабина се е счупило малко след излитането.

Самолетът е изпълнявал полет до Ел Пасо. На борда са били пътници и екипаж, които са се приземили безопасно на междуконтиненталното летище „Джордж Буш“ около 13:00 часа. Няма информация за пострадали.

От Mesa Airlines уточниха, че въпреки повредата не е имало разхерметизация на самолета.

„Предното стъкло на първия пилот се счупи малко след излитането и въпреки че не е имало разхерметизация, стандартната процедура в такива случаи е връщане на полета“, заяви говорител на авиокомпанията пред CNN.

Записи от комуникацията между екипажа и контрола на въздушното движение също показват, че налягането в самолета е останало нормално след повредата.

По данни на Flightradar24 самолетът е излетял от летище „Джордж Буш“ около 12:20 часа и първоначално се е насочил на северозапад. Малко след това обаче е променил курса си и се е върнал обратно към Хюстън.

На място е реагирала пожарната служба на Хюстън, която след проверка е обявила самолета за безопасен.

Пътниците са били прехвърлени на друг самолет, с който са продължили пътуването си до Ел Пасо.