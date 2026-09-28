Новини
Търси
Подкаст
Свят

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно
Pixabay

На борда са били пътници и екипаж, които са се приземили безопасно на междуконтиненталното летище „Джордж Буш“ около 13:00 часа

Пътнически самолет на Mesa Airlines, изпълняващ полет за United Airlines, е бил принуден да се върне аварийно в Хюстън в неделя, след като предното стъкло на пилотската кабина се е счупило малко след излитането.

Самолетът е изпълнявал полет до Ел Пасо. На борда са били пътници и екипаж, които са се приземили безопасно на междуконтиненталното летище „Джордж Буш“ около 13:00 часа. Няма информация за пострадали.

От Mesa Airlines уточниха, че въпреки повредата не е имало разхерметизация на самолета. 

„Предното стъкло на първия пилот се счупи малко след излитането и въпреки че не е имало разхерметизация, стандартната процедура в такива случаи е връщане на полета“, заяви говорител на авиокомпанията пред CNN.

Записи от комуникацията между екипажа и контрола на въздушното движение също показват, че налягането в самолета е останало нормално след повредата.

По данни на Flightradar24 самолетът е излетял от летище „Джордж Буш“ около 12:20 часа и първоначално се е насочил на северозапад. Малко след това обаче е променил курса си и се е върнал обратно към Хюстън.

На място е реагирала пожарната служба на Хюстън, която след проверка е обявила самолета за безопасен.

Пътниците са били прехвърлени на друг самолет, с който са продължили пътуването си до Ел Пасо.

Още по темата

Заради странна миризма: Самолет на „Луфтханза“ с 371 пътници кацна извънредно в Манчестър

Заради странна миризма: Самолет на „Луфтханза“ с 371 пътници кацна извънредно в Манчестър

Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Водещи

55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица

55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица

  • Преди 3 минути
България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи

  • Преди 5 минути
Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 9 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 15 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 15 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 30 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 36 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 41 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 44 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 49 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 56 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 60 минути