Облачно и дъждовно време в части от страната утре

През нощта облачността ще навлезе от изток и постепенно ще обхване Централна и Източна България, където на места ще превали слаб дъжд. В Западна България времето ще остане предимно ясно. Север-североизточният вятър ще отслабне временно, а в източните райони ще бъде умерен.

Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8°.

През утрешния ден облачността ще достигне и Западна България, докато в крайните северозападни райони ще има повече слънце. Главно в югоизточната половина от страната ще има валежи от дъжд.

Вятърът ще бъде до умерен от север-североизток, като в Източна България временно ще се усилва. Дневните температури ще достигнат между 18° и 23°, в София - около 18°.

През нощта срещу сряда облаците постепенно ще се разсеят от север-североизток и ще започнат да намаляват.

В планинските райони облачността ще бъде значителна, като най-високите върхове ще останат в облаци. На места ще превали слабо, а над 2000 метра валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра - около 5°.

Над българското Черноморие ще преобладава значителна облачност, като главно по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Вятърът ще продължи да бъде от североизток - умерен, временно силен.

Дневните температури ще достигнат 19°-21°. Морската вода ще е с температура 20°-22°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.