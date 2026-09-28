Марихуана, кокаин и електронна везна откриха при акция в Стара Загора
Експертизата е установила 429,96 грама марихуана и 1,77 грама кокаин, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура
Близо половин килограм марихуана, кокаин и електронна везна са открити при специализирана полицейска операция в Стара Загора.
Акцията е проведена на 24 септември от служители на Първо районно управление в града. Полицаите извършили проверка в апартамент, обитаван от 29-годишен мъж.
При последвалото претърсване в жилището са намерени наркотични вещества, електронна везна и други предмети, които са иззети от органите на реда.
Експертиза установила точното количество
След извършената експертиза е установено, че откритите вещества са 429,96 грама марихуана и 1,77 грама кокаин.
По информация на полицията 29-годишният мъж е криминално проявен.
Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, като в предоставената информация не се посочват допълнителни данни за повдигнати обвинения или наложена мярка за неотклонение.