Марихуана, кокаин и електронна везна откриха при акция в Стара Загора

Близо половин килограм марихуана, кокаин и електронна везна са открити при специализирана полицейска операция в Стара Загора.

Акцията е проведена на 24 септември от служители на Първо районно управление в града. Полицаите извършили проверка в апартамент, обитаван от 29-годишен мъж.

При последвалото претърсване в жилището са намерени наркотични вещества, електронна везна и други предмети, които са иззети от органите на реда.

Експертиза установила точното количество

След извършената експертиза е установено, че откритите вещества са 429,96 грама марихуана и 1,77 грама кокаин.

По информация на полицията 29-годишният мъж е криминално проявен.

Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, като в предоставената информация не се посочват допълнителни данни за повдигнати обвинения или наложена мярка за неотклонение.