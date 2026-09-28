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Канабис е открит в кравефермата на затворническото общежитие в Смолян

Канабис е открит в кравефермата на затворническото общежитие в Смолян
БТА

По случая е образувано досъдебно производство

Откриха свитък с канабис в кравефермата на Затворническото общежитие от открит тип в Смолян, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При извършената проверка пред обора е намерен свитък, съдържащ 6,49 грама суха зелена растителна маса. Полевият наркотест е реагирал на канабис, предава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Затворническото общежитие от открит тип в Смолян се намира в местността Герзовица и е към Затвора в Пловдив. Към него функционира селско стопанство, в което лишени от свобода отглеждат животни. Общежитието разполага и с мандра, в която се произвеждат млечни продукти под марката „Герзовица“.

При друг случай полицейски екип е проверил 24-годишен мъж от Смолян на път в близост до село Дунево. В хода на полицейските действия е установено, че мъжът държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с тегло 85,5 грама с цел разпространение. По случая е образувано бързо производство.

 

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