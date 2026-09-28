Специално плащане за българската роза: Абровски внесе предложение в Брюксел

България настоява маслодайната роза да получи специална европейска подкрепа след 2027 г. Предложението е представено от министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание в Брюксел, на което се обсъжда бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Българската позиция предвижда промяна в европейските правила и създаването на отделно специално плащане за маслодайната роза, което да бъде финансирано директно от бюджета на ЕС.

"Зад аромата на българското розово масло стоят вековна традиция и трудът на поколения розопроизводители. Имаме отговорност да съхраним и подкрепим това уникално производство", заяви Абровски.

Идеята за по-специален статут на сектора не се поставя за първи път. Още през май Министерството на земеделието започна да обсъжда с производителите възможностите за ново финансово подпомагане, а през юни Абровски заяви, че розата и розовото масло заслужават целенасочена подкрепа в земеделската политика. България иска повече свобода при плащанията

Освен подкрепата за розопроизводителите, България настоява да продължи и преходната национална помощ. По този въпрос страната ни подкрепя обща позиция заедно с Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия.

"ОСП трябва да остане силна и стабилно финансирана политика на фона на икономическите и климатичните предизвикателства", посочи земеделският министър.

България подкрепя и доброволното прилагане на таваните на плащанията, като предлага всяка държава сама да определя праговете според структурата на земеделските си стопанства.

Сред предложенията е и възможността при прилагането на ограниченията да се приспадат разходите за заплати и осигуровки, като решението отново да се взема на национално ниво.

Искат повече средства за напояване

Абровски постави пред европейските си колеги и необходимостта бъдещата земеделска политика да осигури финансиране за мащабни проекти за напояване и хидромелиорации.

Според него са необходими и по-гъвкави механизми, чрез които земеделските производители да получават бърза подкрепа при неблагоприятни климатични събития.

Сред останалите акценти са подкрепата за иновациите и съветническите услуги в земеделието, както и необходимостта от ясни правила и преходен период за директните плащания след 2027 г.