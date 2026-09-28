Коя е Ана Бърнабич - жената, която пое Сърбия след оставката на Вучич

След оставката на Александър Вучич временно начело на Сърбия застана Ана Бърнабич - една от най-разпознаваемите фигури в сръбската политика през последното десетилетие и дългогодишен негов съюзник.

Като председател на Народното събрание именно тя пое функциите на държавен глава до избирането на нов президент. Така Бърнабич вече е заемала и трите най-високи институционални позиции в страната - министър-председател, председател на парламента и временно изпълняващ длъжността президент.

Ана Бърнабич е родена през 1975 г. в Белград. Получава образование в САЩ и Великобритания, а преди да влезе в политиката работи в частния сектор и по международни проекти.

Политическата ѝ кариера започва през 2016 г., когато влиза в правителството като министър на държавната администрация. Само година по-късно е избрана за министър-председател на Сърбия.

С това Бърнабич става първата жена начело на сръбско правителство, както и първият открит представител на ЛГБТ общността на този пост.

Тя остава премиер в няколко последователни кабинета до 2024 г., когато поема председателството на Народното събрание. През годините се утвърждава като една от фигурите, най-тясно свързани с политическия кръг около Вучич.

През 2019 г. Бърнабич официално се присъединява към Сръбската прогресивна партия, след като първоначално влиза в управлението като безпартиен експерт.

Сега тя поема президентските функции в период на политически преход. Александър Вучич подаде оставка преди края на мандата си, след като обяви намерение да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Като временно изпълняващ длъжността президент Бърнабич може да представлява страната, да приема дипломатически представители, да насрочва избори, да предлага кандидат за министър-председател и да изпълнява функции в областта на отбраната.

Според сръбското законодателство временното изпълнение на президентските функции може да продължи най-много три месеца. В този срок трябва да бъде избран нов държавен глава.

Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 25 октомври, а президентският вот трябва да се проведе най-късно до края на декември.