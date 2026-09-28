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Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

„Държавата беше сериозна. Той не е сериозен като министър-председател“, заявиха от СДСМ

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) остро разкритикува премиера Християн Мицкоски за представянето му по време на участието в Общото събрание на ООН.

От партията го обвиниха, че е представил Северна Македония в негативна светлина пред международната общност и че с изказванията си е уронил престижа на страната.

СДСМ критикува и срещите на Мицкоски в Ню Йорк с чуждестранни държавници. Според опозицията премиерът е представял разговори, проведени в коридори, като официални дипломатически срещи, като част от тях били придружени основно със снимки.

Критики бяха отправени и към речта му пред Общото събрание на ООН. От СДСМ посочват, че Мицкоски не е използвал името „Македония“, а е говорил за „моята страна“.

В изявлението си партията отправи обвинения и относно отношението на правителството към чуждестранните инвеститори и минните проекти, като свърза темата с планирания добив на антимон.

От СДСМ определиха представянето на Мицкоски като сериозен удар по репутацията на Северна Македония и го призоваха да поеме отговорност за начина, по който представлява страната пред международната общност.

„Държавата беше сериозна. Той не е сериозен като министър-председател“, заявиха от СДСМ.

Критиките към правителството не се ограничават само до представянето на Мицкоски на международната сцена. Лидерът на СДСМ Венко Филипче обвини премиера, че изолационистката политика на правителството застрашава националните интереси и идентичността на Северна Македония.

Филипче се позова на думи на президента Гордана Силяновска-Давкова, според която Преспанското споразумение потвърждава македонската идентичност. По думите му това поставя под въпрос твърденията на Мицкоски, че неговото правителство защитава идентичността на страната.

Според лидера на СДСМ Мицкоски от години обещава промени, свързани с Преспанското споразумение, както и с договора с България, но не е изпълнил тези обещания. Филипче заяви, че членството в Европейския съюз е сред най-важните национални интереси на страната и обвини управляващите, че водят Северна Македония към изолация.

Филипче свърза тази политика и с икономическото състояние на страната. Той заяви, че държавата се е оказала с висока задлъжнялост и бюджетни проблеми и че вместо европейски безвъзмездни средства се използват скъпи заеми.

По думите му политиката на правителството може да засили емиграцията на младите хора. Той посочи като пример намаляването на броя на децата, записани в първи клас, и предположи, че част от младите семейства са в чужбина и разполагат с български паспорти.

Филипче заяви също, че конституционните промени и включването на българите в Конституцията не представляват заплаха за македонската идентичност, език, култура или история. Според него в Конституцията вече са представени седем общности и добавянето на още няколко не би променило фундаментално нейния характер.

Лидерът на СДСМ разглежда конституционните промени като част от процеса за продължаване на европейската интеграция. Той призна, че в рамките на преговорите може да бъдат поставяни въпроси от българска страна, включително свързани с историческата комисия, но смята, че политиката трябва да ограничи тези рискове и да осигури ползите от членството в ЕС.

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