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Протест срещу властта тази вечер в София

Протест срещу властта тази вечер в София
ТАРАЛЕЖ

Демонстрацията е насрочена за 18:30 часа пред Президентството

Протест срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова ще се проведе тази вечер в центъра на София. Демонстрацията е насрочена за 18:30 часа пред сградата на Президентството.

В публикация, разпространена и от страницата BG Elves, гражданите са призовани да се включат в протеста, като посланието завършва с ироничния призив: "Носете си и домашна ракия!".

Според информацията за събитието сред организаторите са Манол Глишев, Ангелина Кънчева и Заря Божкова. В призива си те отправят остри критики към управлението на Радев и към кандидатурата на Йотова за нов президентски мандат.

Днешната акция е продължение на протестите срещу кабинета на Румен Радев през септември. На 15 септември граждани се събраха в Триъгълника на властта с искане за оставка на правителството, като сред основните теми на недоволството бяха външнополитическият курс на кабинета, корупцията и състоянието на институциите. Тогава протестиращите отправиха критики и към Илияна Йотова.

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