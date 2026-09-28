Протест срещу властта тази вечер в София

Протест срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова ще се проведе тази вечер в центъра на София. Демонстрацията е насрочена за 18:30 часа пред сградата на Президентството.

В публикация, разпространена и от страницата BG Elves, гражданите са призовани да се включат в протеста, като посланието завършва с ироничния призив: "Носете си и домашна ракия!".

Според информацията за събитието сред организаторите са Манол Глишев, Ангелина Кънчева и Заря Божкова. В призива си те отправят остри критики към управлението на Радев и към кандидатурата на Йотова за нов президентски мандат.

Днешната акция е продължение на протестите срещу кабинета на Румен Радев през септември. На 15 септември граждани се събраха в Триъгълника на властта с искане за оставка на правителството, като сред основните теми на недоволството бяха външнополитическият курс на кабинета, корупцията и състоянието на институциите. Тогава протестиращите отправиха критики и към Илияна Йотова.