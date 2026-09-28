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Зеленски: Русия заблуждава света с фалшиви сигнали за мир

Зеленски: Русия заблуждава света с фалшиви сигнали за мир
АР/БТА

„Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе“, написа той

Украинският президент Володимир Зеленски остро осъди последните руски удари по Киев и други украински градове. Според него нападенията показват, че Москва не предприема реални стъпки към намаляване на напрежението, съобщи ДПА.

В публикация в платформата X Зеленски заяви, че атаките срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като терористични действия навсякъде по света.

По думите му при последните нападения е била повредена и резиденцията на посланика на Саудитска Арабия в Киев.

Зеленски заяви още, че руските атаки не са насочени към военни цели. Според него целта им е да нанесат възможно най-големи щети на украинското общество и да сломят хората.

Украинският президент обвини Москва и в опит да заблуждава международната общност чрез сигнали за готовност за мир, за да избегне нови санкции или други ответни действия от страна на Запада.

„Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе“, написа Зеленски.

Според него тези сигнали се използват, за да бъдат отложени по-сериозни международни действия срещу Русия.

Зеленски заяви, че Украйна очаква конкретни решения от международната общност и по-силен натиск от своите партньори, за да бъде ограничена възможността на Москва да печели време чрез дипломатически действия.

Междувременно руски дронове са атакували район край Киев, където е бил запален пазар. При нападението са загинали двама души, съобщи украинската прокуратура.

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