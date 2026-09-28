Три случая на насилие между бивши партньори за ден в Старозагорско

Три случая на насилие и заплахи между бивши партньори са регистрирани на 25 септември в Старозагорска област, съобщиха от полицията. И по трите случая са образувани досъдебни производства.

В Казанлък 47-годишна жена съобщила, че пред дома ѝ 52-годишният ѝ бивш приятел е нанесъл побой на нея и на 26-годишен мъж. По думите ѝ нападателят е отнел със сила и мобилния телефон на младия мъж.

Двамата пострадали са прегледани от медицински екип и освободени. Полицията е извършила проверки на адресите на 52-годишния мъж, но той не е бил открит.

В Чирпан 34-годишна жена подала сигнал, че през нощта е получила заплашителни текстови и гласови съобщения от 37-годишния си бивш съпруг. Срещу него има издадена заповед за защита, влязла в сила на 14 септември.

Третият случай е в Стара Загора, където 26-годишна жена съобщила в полицията, че е била пребита от 25-годишния си бивш съжител.

Разследванията по трите случая продължават.