Откриха части от дрон в Молдова край границата с Украйна

Молдовската гранична полиция е открила части от дрон в Щефан-Водския район на страната в събота вечерта, съобщи Укринформ, позовавайки се на местни медии.

Останките са били намерени от граничен патрул след сигнал от жители на района. Мястото веднага е било отцепено, а компетентните власти са започнали проверка на обстоятелствата около находката.

Граничната полиция работи съвместно с други институции и поддържа контакт с украинските власти във връзка със случая.

Молдовските власти призоваха гражданите да не се приближават и да не докосват останки от дронове, боеприпаси или други неидентифицирани предмети, които могат да бъдат открити.

По-рано в събота Министерството на отбраната на Молдова съобщи за нарушение на въздушното пространство на страната от летателен апарат. Обектът е бил засечен край село Новокотовск в Приднестровието.

Според информацията около две минути след навлизането си в молдовското въздушно пространство летателният апарат го е напуснал, като е преминал през границата в посока украинския град Первомайск. След това се е насочил към село Лиманске в Одеска област.