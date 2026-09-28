Новини
Търси
Подкаст
Свят

Откриха части от дрон в Молдова край границата с Украйна

Откриха части от дрон в Молдова край границата с Украйна
АР/БТА

Граничната полиция работи съвместно с други институции и поддържа контакт с украинските власти

Молдовската гранична полиция е открила части от дрон в Щефан-Водския район на страната в събота вечерта, съобщи Укринформ, позовавайки се на местни медии.

Останките са били намерени от граничен патрул след сигнал от жители на района. Мястото веднага е било отцепено, а компетентните власти са започнали проверка на обстоятелствата около находката.

Граничната полиция работи съвместно с други институции и поддържа контакт с украинските власти във връзка със случая.

Молдовските власти призоваха гражданите да не се приближават и да не докосват останки от дронове, боеприпаси или други неидентифицирани предмети, които могат да бъдат открити.

По-рано в събота Министерството на отбраната на Молдова съобщи за нарушение на въздушното пространство на страната от летателен апарат. Обектът е бил засечен край село Новокотовск в Приднестровието.

Според информацията около две минути след навлизането си в молдовското въздушно пространство летателният апарат го е напуснал, като е преминал през границата в посока украинския град Первомайск. След това се е насочил към село Лиманске в Одеска област.

Още по темата

Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния

Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния

Естония изгражда военен лагер край границата с Русия

Естония изгражда военен лагер край границата с Русия

Латвия забранява вноса на редица стоки от Русия и Беларус

Латвия забранява вноса на редица стоки от Русия и Беларус

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Пробив? Китай и САЩ намаляват взаимно митата върху стоки за 60 млрд. долара

Пробив? Китай и САЩ намаляват взаимно митата върху стоки за 60 млрд. долара

Водещи

Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

  • Преди 6 минути
20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

  • Преди 20 минути
Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

  • Преди 23 минути
Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

  • Преди 26 минути
Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

  • Преди 31 минути
За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

  • Преди 35 минути
„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

  • Преди 38 минути
Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

  • Преди 39 минути
Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

  • Преди 55 минути
Катастрофа край Разград - има пострадали младежи

Катастрофа край Разград - има пострадали младежи

Четирима пострадаха при катастрофа между такси и лек автомобил в Стара Загора

Четирима пострадаха при катастрофа между такси и лек автомобил в Стара Загора

Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

  • Преди 1 час