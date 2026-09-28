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Пробив? Китай и САЩ намаляват взаимно митата върху стоки за 60 млрд. долара

Пробив? Китай и САЩ намаляват взаимно митата върху стоки за 60 млрд. долара
БТА

Мярката обхваща широк кръг продукти – от американски земеделски стоки до китайски домакински уреди и играчки

Китай и Съединените щати са се договорили да намалят митата върху вносни стоки на обща стойност 60 млрд. долара – по 30 млрд. долара за всяка от двете страни. Мярката обхваща широк кръг продукти – от американски земеделски стоки до китайски домакински уреди и играчки, съобщава Ройтерс.

Споразумението е сред основните резултати от втората за годината среща между китайския президент Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп, която се проведе във Вашингтон.

Китай планира да намали митата върху редица американски земеделски продукти, сред които царевица, пшеница, сорго, месо, млечни продукти, растителни масла и фуражи. Соята обаче не е включена в списъка.

Пекин предвижда по-благоприятни условия и за вноса на американска риба и морски дарове, дървесина, козметика и медицински изделия.

От своя страна САЩ ще намалят митата върху редица китайски потребителски стоки, сред които кафемашини, тостери, съдове, одеяла и спално бельо. В списъка попадат още играчки, изкуствени цветя, коледни лампички и украса, както и детски столчета за автомобили.

Според американския търговски представител Джеймисън Гриър договореностите ще подобрят достъпа до китайския пазар за около 30% от американския износ за страната.

Търговското примирие се удължава

Двете държави са се договорили и за двумесечно удължаване на търговското примирие – до 10 януари. Според китайското Министерство на търговията това ще даде време за оценка на досегашните договорености и ще осигури по-стабилна и предвидима среда за бизнеса.

Пекин и Вашингтон ще продължат редовните разговори за инвестиционните възможности и пречките пред компаниите, както и за подобряване на прозрачността на търговските политики.

Китай ще купува американски въглища

Сред постигнатите договорености е и ангажимент Китай да внася по 10 млн. тона американски въглища годишно през 2027 и 2028 г. Количеството се равнява приблизително на 2% от годишния внос на въглища в Китай.

Втечненият природен газ и петролът не са включени в споразумението.

Двете страни ще създадат и работна група по въпросите на земеделието, която трябва да проведе първото си заседание до края на годината. Китай вече възобнови мащабните покупки на американска соя по силата на предишна договореност за 25 млн. тона годишно.

Разговори за изкуствения интелект и финансовия сектор

САЩ и Китай са се разбрали да създадат канал за комуникация при инциденти, свързани с изкуствения интелект, като следващият диалог по темата трябва да се проведе до края на ноември.

Китай ще разглежда и заявления на чуждестранни финансови институции, включително такива с американски капитал, за извършване на дейност и откриване на клонове в страната.

Пекин и Вашингтон ще продължат разговорите и за увеличаване на броя на директните полети между двете държави.

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