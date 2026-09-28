Поредно дело срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице.

Според държавното обвинение арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. са неправомерни.

Задържането бе извършено по бързото производство от МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни.

В края на 2024 г. временният главен прокурор Борислав Сарафов поиска депутатския имунитет на Кирил Петков с мотив, че са събрани доказателства за превишаване на правата му като премиер. Според обвинението той лично е указвал и разпореждал на полицейски органи какви действия да предприемат около арестите.

През януари тази година прокуратурата официално привлече Петков като обвиняем за престъпление по служба (чл. 282 от Наказателния кодекс). Делото влезе в Софийския градски съд, където полицейски служители и свидетели дадоха показания за събитията от онази вечер в Министерския съвет. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като „политически шантаж и поръчка“.

През юни 2025 г. Кирил Петков официално обяви, че подава оставка като народен представител и се оттегля от поста съпредседател на „Продължаваме промяната“. След оттеглянето си от парламента той прекрати прякото си участие в оперативната парламентарна политика.