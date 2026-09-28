Министър Шишков: Започват проверки на обществените поръчки за строителство

"Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля".

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в началото на днешното си посещение си в Хасково.

Министър Шишков инспектира напредъка на дейностите по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в южния областен център. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

"За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството".

Той ще има среща с кметове от региона в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“.

"Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили".