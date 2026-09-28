„Робин Худ, но наобратно“: Кирил Петков за таксата от 1000 евро за шише ракия

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков коментира предложената такса от 1000 евро за шише ракия, определяйки я като поредна грешка на правителството.

„Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.“ Това написа бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

Според него този случай, както и обстоятелството, че за „Лукойл“ очевидно няма проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показват начина на мислене на настоящото управление.

„Нещо като Робин Худ, но наобратно - от бедните взимат, за да дадат на богатите“, посочва той.