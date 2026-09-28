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Демерджиев: Службите имат информация за още групи, подобни на разкритата от ДАНС

Демерджиев: Службите имат информация за още групи, подобни на разкритата от ДАНС

Според информацията на ДАНС мъж е създал група от последователи, върху които е упражнявал психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения

Службите разполагат с информация за други групи в България, чиято дейност е сходна с тази на групата, станала обект на последната акция на ДАНС и полицията в Пловдивско. По случаите вече се работи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, каза министърът.

При акцията в Пловдивско беше задържан и обвинен испански гражданин. Според информацията на ДАНС той е създал група от последователи, върху които е упражнявал психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения, обещания за физическо и ментално излекуване и употреба на психоактивни вещества.

Демерджиев коментира и проверките за обществените поръчки за пътни мантинели. По думите му работата върви в две направления – безопасността на монтираните съоръжения и разходването на публични средства.

Проверява се дали мантинелите по републиканската пътна мрежа притежават необходимите сертификати, преминали ли са изискваните изпитвания и отговарят ли на нормативните стандарти.

„Имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали монтираните по нашите пътища мантинели отговарят на всички изисквания“, заяви Демерджиев.

По второто направление събраните материали вече са предадени на прокуратурата. Министърът твърди, че при проверките са установени четири дружества, които за продължителен период са печелили над 96% от поръчките в сектора. Той направи и твърдения за връзки с бивши управляващи, които към момента представляват негова позиция и не са установени с влязъл в сила съдебен акт.

Вътрешният министър коментира и подготовката за предстоящите избори. По думите му засега няма отчетено активизиране на практики за купуване на гласове, но всички териториални структури на МВР са получили задачи да следят за сигнали и да противодействат на изборни престъпления.

„За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови“, заяви Демерджиев.

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