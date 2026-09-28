Демократ внесе 26 точки за импийчмънт на Доналд Тръмп

Нова инициатива за импийчмънт на президента на САЩ Доналд Тръмп беше внесена в Камарата на представителите. Демократът Стив Коен от Тенеси представи резолюция, съдържаща 26 отделни обвинения срещу държавния глава.

Сред тях са твърдения за злоупотреба с президентските правомощия, водене на война срещу Иран без одобрението на Конгреса, използване на военни сили в американски градове, неправомерно задържане на вече отпуснати средства и злоупотреба с правото на помилване.

Резолюцията включва още обвинения, свързани с отношенията на администрацията с медиите, университетите и адвокатски кантори, както и твърдения, че Тръмп се е облагодетелствал лично и финансово от президентския пост. Това са обвинения, формулирани от Коен, а самото им внасяне не представлява доказателство, че нарушенията са извършени.

Коен е старши член на Комисията по правосъдие и вече е внасял пет точки за импийчмънт срещу Тръмп през 2017 г.

Внасянето на резолюцията не означава автоматично започване на процедура по отстраняване на президента. За да се стигне до импийчмънт, Камарата на представителите трябва да одобри поне едно от обвиненията с обикновено мнозинство, след което въпросът преминава в Сената.

Инициативата идва на фона на разногласия и сред самите демократи за това дали сега е моментът за нов опит за импийчмънт. Тръмп вече беше подлаган на импийчмънт два пъти по време на първия си мандат - през 2019 и 2021 г., но и в двата случая Сенатът не го отстрани от поста.