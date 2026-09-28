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Десетки жертви и стотици хиляди засегнати от наводненията в Тайланд, Индия и Непал

Десетки жертви и стотици хиляди засегнати от наводненията в Тайланд, Индия и Непал
АР/БТА

Проливни дъждове предизвикаха бедствено положение, затвориха училища и наложиха евакуации в редица райони

Осем души са загинали в Тайланд от 16 септември насам заради наводнения, предизвикани от проливни дъждове, съобщи правителството на страната, цитирано от Франс прес.

Жертви не са официално регистрирани в Банкок, където беше обявено бедствено положение. В някои райони на източната част на столицата водата е достигнала до нивото на бедрата. Наводненията извън Банкок са засегнали повече от 500 000 домакинства и около 1,7 милиона души в 27 провинции.

В самата столица са пострадали около 52 000 домакинства. Бедственото положение беше обявено в събота след близо 48 часа интензивни валежи, които са довели до преливане на каналите и заливане на пътища.

Заради наводненията училищата бяха затворени, а хората бяха призовани да работят дистанционно. Правителственият говорител Екапоб Пианписес заяви, че в някои части на Банкок водата все още е на високо ниво, но работата на дренажните системи е позволила постепенното ѝ спадане.

Тежка е ситуацията и в Индия. Най-малко 62 души са загинали, 46 са пострадали, а над 1000 жилища са повредени при проливни дъждове и последвали наводнения в северния щат Утар Прадеш, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

В няколко района на щата спасителни екипи са евакуирали жители към по-безопасни места. В столицата Лакнау и други части на Утар Прадеш училищата са останали затворени. Населението е призовано да избягва ненужни пътувания през наводнени райони и да не се приближава до придошли реки, потоци и отводнителни канали.

Според Атул Кумар Сингх от Регионалния метеорологичен център в Лакнау валежите се очаква да отслабнат, тъй като атмосферната система над Бенгалския залив постепенно губи сила.

Наводнения са засегнали и източния индийски щат Одиша, където повече от 75 000 души са били евакуирани.

В съседен Непал 21 души са загинали при инциденти, свързани с лошото време, между четвъртък и неделя, съобщи националната агенция за управление на бедствията. Петима души са в неизвестност, други петима са пострадали, а наводнения и свлачища са повредили 194 жилища.

Непал все още се възстановява от тежките наводнения през август, при които загинаха повече от 1400 души, а близо 6000 души бяха обявени за изчезнали.

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