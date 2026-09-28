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Иран отрече да планира нови преговори със САЩ

Иран отрече да планира нови преговори със САЩ
АР/БТА

Техеран отхвърли очакванията на Доналд Тръмп за скорошно възобновяване на разговорите между двете страни

Иран не планира нов кръг от преговори със САЩ, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

Изявлението идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква разговорите между Вашингтон и Техеран да бъдат подновени в близко бъдеще.

„Иранската делегация в Ню Йорк, която участва в годишните дебати на Общото събрание на ООН, няма планове за преговори със САЩ“, посочва ИРНА, позовавайки се на източник, близък до делегацията.

Ден по-рано Тръмп заяви пред „Аксиос“, че очаква преговорите с Техеран да бъдат възобновени скоро.

Коментарът на американския президент дойде ден след като той отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни.

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