ЕК призовава страните от ЕС да пестят ток и газ заради растящите разходи

Европейската комисия е заявила на столиците да намалят търсенето на газ и електроенергия в опит да укротят цените на фона на глобална енергийна криза.

„В контекста на ограничено глобално предлагане и висока ценова нестабилност, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за овладяване на цените”, това написа еврокомисарят по енергетиката и жилищното строителство Дан Йоргенсен в писмо до министрите на ЕС.

В документа от 25 септември, до който изданието POLITICO е получило достъп, Йоргенсен призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и газ „за толкова дълго, колкото е необходимо”.

Той уточнява, че макар ситуацията да е сложна, на този етап няма непосредствени рискове за сигурността на доставките в Европа.

Нивата на газовите хранилища в Европа в момента са исторически ниски, тъй като войната в Иран нарушава глобалните газови потоци, което може да подготви континента за скъпа зима.

Текущото ниво на запълняемост е 68% от капацитета, което е доста под 71-те процента, измерени през същия период на 2021 година – малко преди началото на историческата енергийна криза в резултат на COVID-19 и началото на войната в Украйна.

ЕС има базова цел да запълни газовите хранилища до 90% до началото на ноември. През март обаче беше предоставена известна гъвкавост, позволяваща на страните да се насочат към 80% за тази година, за да избегнат паническо купуване и да намалят разходите.

Мерките, предприети от страните в ЕС за регулиране на цените, трябва да бъдат „добре насочени” и „временни”, гласи писмото на Йоргенсен, за да се избегне скок в търсенето.