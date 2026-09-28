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„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР
pixabay

Експерти коментираха случая и границата между духовните убеждения и престъпната дейност

След акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив е задържан испански гражданин, който е обвинен във връзка с група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Според службите лидерът ѝ се представял като единствен посредник с „висши духове“ и носител на древно духовно знание. Акцията и случая коментираха в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов и криминалният психолог проф. Калин Гайдаров.

Проф. Гайдаров постави акцент върху необходимостта от превенция, освен върху действията на институциите след установяване на нарушение.

„Ние сме говорили много пъти, че работата на МВР е сложна и комплексна. Тя винаги трябва да включва елемента превенция. Това е основен атрибут на полицейската дейност на модерната държава”, каза той.

Криминалният психолог смята, че рисковите практики трябва да бъдат разпознавани още преди да са довели до сериозни последствия.

„Идеята е да не се допуска развитието на подобен тип дейности, които биха били в противоречие със здравето, живота и имуществото на хората. Очевидно в момента се работи след случая, след като се е разбрало. Трябва да е обратното”, посочи той.

Доц. Иванов акцентира върху необходимостта да се прави разграничение между религиозните и духовните убеждения на хората и действията, които могат да представляват престъпление. Той отбеляза, че в подобни среди е възможно да действат хора с користни намерения, но наличието им не означава автоматично, че всяка такава общност извършва престъпна дейност.

Доц. Иванов се позова на конкретни данни, които са били оповестени във връзка със случая.

„В това, което оповести ДАНС, ние нямаме нито противодържавна дейност, нито престъпление, различно от притежание на наркотични вещества. Тоест тук ние нямаме информация за нищо друго”, заяви той.

По темата защо действията на ДАНС и МВР са предприети именно сега бившият заместник-ректор на Академията на МВР посочи, че до този момент няма данни за престъпление.

„Досега няма данни за престъпление. Това е нормално. Тази организация е била НПО, регистрирана по съответния ред, и те са си функционирали близо 10 години открито”, заяви той и добави:

„В момента, в който това нещо се превърне в престъпление - измама, принуда, търговия на наркотици, тогава вече държавата е съвсем в правото си да търси отговорност от тези хора”.

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