Гърция разследва напитка, за която се твърди, че променя резултатите при проверка за алкохол: следа води към България

Гръцките власти разследват напитка, която се рекламира в социалните мрежи с твърдението, че може да повлияе на резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол. За случая съобщи гръцката полиция.

В рамките на разследването е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Проверка е започнала след подаден сигнал, а полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, през която се е предлагал продуктът.

По данни на гръцките власти дружеството, което продава напитката в страната, е дъщерно на компания със седалище в чужбина. Полицията не посочва държавата, в която се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщава, че тя е базирана в България и работи в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според медията гръцкото дружество разполага с обект в атинското предградие Коридалос.

При проверка на гръцкия орган за контрол на храните ЕФЕТ са открити и иззети 99 опаковки от напитката, които предстои да бъдат анализирани. Върху опаковките не са открити обозначения на гръцки език.

Лабораторният анализ е установил съдържание на витамини до шест пъти по-високо от количествата в сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.

Според ЕРТ напитката се продава под името „No Police“ („Без полиция“) и е рекламирана като продукт, който може да помогне при проверка с алкотест. Медията посочва, че в състава ѝ има витамини и кофеин, а една бутилка се продава за 9,90 евро.