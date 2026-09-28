Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Гърция разследва напитка, за която се твърди, че променя резултатите при проверка за алкохол: следа води към България

Гърция разследва напитка, за която се твърди, че променя резултатите при проверка за алкохол: следа води към България
БТА

Лабораторният анализ е установил съдържание на витамини до шест пъти по-високо от количествата в сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти

Гръцките власти разследват напитка, която се рекламира в социалните мрежи с твърдението, че може да повлияе на резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол. За случая съобщи гръцката полиция.

В рамките на разследването е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Проверка е започнала след подаден сигнал, а полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, през която се е предлагал продуктът.

По данни на гръцките власти дружеството, което продава напитката в страната, е дъщерно на компания със седалище в чужбина. Полицията не посочва държавата, в която се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщава, че тя е базирана в България и работи в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според медията гръцкото дружество разполага с обект в атинското предградие Коридалос.

При проверка на гръцкия орган за контрол на храните ЕФЕТ са открити и иззети 99 опаковки от напитката, които предстои да бъдат анализирани. Върху опаковките не са открити обозначения на гръцки език.

Лабораторният анализ е установил съдържание на витамини до шест пъти по-високо от количествата в сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.

Според ЕРТ напитката се продава под името „No Police“ („Без полиция“) и е рекламирана като продукт, който може да помогне при проверка с алкотест. Медията посочва, че в състава ѝ има витамини и кофеин, а една бутилка се продава за 9,90 евро.

Още по темата

В Гърция: Близо половината пари в домакинството отиват за храна и жилище

В Гърция: Близо половината пари в домакинството отиват за храна и жилище

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Коя е Ана Бърнабич - жената, която пое Сърбия след оставката на Вучич

Коя е Ана Бърнабич - жената, която пое Сърбия след оставката на Вучич

Евродепутат от Словения: България злоупотребява с ветото срещу Северна Македония

Евродепутат от Словения: България злоупотребява с ветото срещу Северна Македония

Бойко Младенов: Ива Михайлова има право да получи адекватно лечение

Бойко Младенов: Ива Михайлова има право да получи адекватно лечение

ЕС ускорява четири кандидатури за членство, Северна Македония остава извън плана

ЕС ускорява четири кандидатури за членство, Северна Македония остава извън плана

Водещи

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 1 минута
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 7 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 7 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 22 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 29 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 33 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 37 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 42 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 49 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 52 минути
Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

  • Преди 55 минути
Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

  • Преди 1 час