ЕС ускорява четири кандидатури за членство, Северна Македония остава извън плана

Преди посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани в региона се очакват нови предложения за ускоряване на европейската интеграция.

Според информация на Politico, цитирана от DW, Брюксел за първи път обмисля определянето на конкретни срокове за Черна гора, Украйна, Молдова и Албания за приключване на ключови етапи от преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Идеята е четирите държави, които са сред най-напредналите кандидати, да получат по-ясна пътна карта към членството. Тя би включвала конкретни ангажименти от страна на кандидатите, както и очакваните действия от държавите членки, чието одобрение е необходимо за напредъка на преговорите.

Според двама високопоставени представители на Европейската комисия, цитирани от Politico, за Черна гора, Украйна, Молдова и Албания се обсъждат ориентировъчни срокове за приключване на отделните преговорни клъстери. Те представляват основни етапи от процеса на присъединяване.

Пътните карти биха дали по-голяма предвидимост на кандидатите, но изпълнението им ще зависи от напредъка по реформите и от изпълнението на поставените от ЕС критерии.

На този етап Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина не са включени в планираните пътни карти. Извън инициативата остават и Грузия, Турция и Сърбия, за които Брюксел посочва проблеми, свързани с демократичните стандарти и върховенството на закона.

В ЕС все по-често се говори за разширяването като за геополитически приоритет. Според проект на документ, цитиран от Politico, процесът остава зависим от изпълнението на необходимите реформи и от спазването на строгите критерии за членство.

Лидерите на ЕС се очаква да обсъдят бъдещето на разширяването на срещата на върха в Брюксел на 15 октомври.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Черна гора, Албания, Северна Македония и Косово тази седмица.

Преди визитата премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова ЕС да предостави по-бързо конкретни ползи за гражданите на Западните Балкани. След среща с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас в Ню Йорк той заяви, че в региона съществува напрежение между отделни държави и че нерешени на пръв поглед малки въпроси могат да доведат до по-сериозни проблеми.

Мицкоски посочи като възможни мерки облекчаването на проблемите за операторите и въвеждането на безплатен роуминг за гражданите на Западните Балкани в ЕС.

В интервю за MRT1 северномакедонският премиер отново призова Брюксел да се включи по-активно в разговорите между Скопие и София. Според него съществува двустранен спор, който трябва да бъде решен чрез диалог с участието на представители на ЕС.

Мицкоски подчерта, че очаква по-голяма предвидимост в процеса на присъединяване и заяви, че не би приел условията за европейска интеграция да се променят постоянно.