Politico: Американска компания, обвинена във връзки с Русия, е работила по проекти на ЕС и с европейски полиции

Американската компания за дигитална криминалистика Oxygen Forensics, която според американските власти тайно е била притежавана и управлявана от руски граждани, е участвала в инициативи, финансирани от Европейския съюз, а нейни продукти са били използвани от правоохранителни органи в редица европейски държави. Това показват документи, прегледани от POLITICO.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу базираната официално във Вирджиния компания заради предполагаемо укриване на действителната ѝ собственост и управление. Oxygen Forensics разработва софтуер за извличане и анализ на информация от смартфони и компютри, използван при разследвания и дигитална криминалистика.

Компанията е била свързана с поне два проекта, финансирани от ЕС и насочени към обработването и обмена на електронни доказателства при наказателни разследвания.

Първият – EVIDENCE, е получил над 1,9 млн. евро европейско финансиране между 2014 и 2016 г. Oxygen Forensics е сред компаниите, с които са провеждани консултации за подобряване на обработката и обмена на дигитални доказателства в Европа. В инициативата са били ангажирани и структури като Европол, Евроюст и звеното за дигитална криминалистика на Европейската служба за борба с измамите.

Вторият проект – INSPECTr, финансиран по „Хоризонт 2020“, е разработвал система, позволяваща на европейските полиции да обединяват и анализират дигитални доказателства, събрани чрез различни инструменти. Тя е можела да обработва и информация, извлечена със софтуер на Oxygen Forensics.

Европейската комисия подчертава, че компанията не е била член на консорциумите по двата проекта и съответно не е получавала пряко финансиране от ЕК.

Американските власти твърдят, че софтуерът е разработван в Русия

Според Министерството на правосъдието на САЩ софтуерът на Oxygen Forensics е бил разработван и управляван от екип в Русия под ръководството на руския гражданин Олег Сергеевич Давидов, докато публично компанията е била представяна като ръководена от американеца Лий Райбър.

Райбър е арестуван в САЩ, а Давидов – на лондонското летище „Хийтроу“, докато се готвел да отпътува за Истанбул.

Прокуратурата твърди още, че след въвеждането на американските санкции срещу Русия през 2022 г. руските собственици са прикривали както собствеността си, така и факта, че разработването на софтуера продължава в Русия.

Според обвинението петимата руснаци, свързани с Oxygen Forensics, са контролирали и руската компания MKO Systems, която е продавала технология със същата основа на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) и Министерството на вътрешните работи.

Американските власти не твърдят, че софтуерът на Oxygen Forensics е съдържал зловреден код или че компанията е получавала неоторизиран достъп до системите и данните на своите клиенти.

Софтуерът е използван в редица европейски държави

Продукти на Oxygen Forensics са били купувани или акредитирани от правоохранителни органи в Германия, Испания, Италия, Полша и други европейски страни.

Унгарската полиция например е сключила през декември 2024 г. договор за около 27 000 евро, който е бил в сила до края на 2025 г. В Италия документ на прокуратурата в Сасари от април 2026 г. посочва Oxygen Forensics сред признатите системи за извличане и анализ на данни от мобилни устройства.

Софтуер на компанията е бил закупуван и от органи в Румъния и Латвия. Според разследването продукти на Oxygen Forensics са били предоставяни и на властите в Мароко в рамките на финансирана от ЕС програма за управление на границите.

Правозащитната организация Access Now призова европейските институции и правителствата, използващи подобни инструменти, да извършат проверка за евентуални рискове за чувствителна информация.

Към момента американското обвинение не установява само по себе си, че европейски данни действително са били компрометирани или предоставяни на руските власти.