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Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени

Папа Лъв XIV: Европа не трябва да забравя християнските си корени
АР/БТА

Той призова европейските лидери да придадат реално съдържание на понятия като свобода, демокрация и единство

Папа Лъв XIV призова Европа да не забравя християнската си история и да черпи от наследството си, като същевременно остава отворена към другите култури. Той отправи посланието си по време на реч в Мец, в Североизточна Франция, предаде Ройтерс.

Градът е свързан с Робер Шуман, един от основателите на европейското обединение. Речта на папата беше част от четиридневното му апостолическо посещение във Франция.

Лъв XIV изрази подкрепа за европейската интеграция и мултикултурализма, като определи диалога между различните общности като „социална и политическа необходимост“.

Той призова европейските лидери да придадат реално съдържание на понятия като свобода, демокрация и единство.

„Европа процъфтява и напредва, когато успява да черпи от най-доброто в своето минало и да го преосмисля по нови и творчески начини чрез срещите си с другите“, заяви папа Лъв XIV.

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