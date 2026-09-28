Евродепутат от Словения: България злоупотребява с ветото срещу Северна Македония

Словенският евродепутат Ирена Йовева, родом от Северна Македония, призова за по-голяма предвидимост в процеса на европейска интеграция и за отделяне на двустранните спорове от преговорите за членство.

Според нея разочарованието на гражданите на Северна Македония от бавния напредък към ЕС е разбираемо. Тя отбелязва, че страната е направила трудни политически стъпки, включително приемането на Преспанското споразумение, но вместо очаквано придвижване напред е получила нови условия.

Йовева обаче е категорична, че вътрешните проблеми на Северна Македония не могат да бъдат обяснявани единствено с България или Брюксел. Тя посочва върховенството на закона, корупцията, независимостта на институциите и прилагането на законите като области, в които страната сама трябва да постигне реален напредък.

„Не всяка критика към Северна Македония е българска пропаганда“, казва евродепутатът.

Според нея двустранният спор е сериозен проблем, но не може да бъде универсално оправдание за всички вътрешни слабости.

По отношение на отношенията с България Йовева смята, че историческите, езиковите и идентичностните въпроси не трябва да бъдат част от процеса на присъединяване.

„Никоя държава членка не трябва да има право да изисква от друга държава да промени собствения си наратив за идентичността като цена за ЕС“, заявява тя.

Евродепутатът предлага междинните стъпки в процеса на разширяване да се вземат с квалифицирано мнозинство, вместо всяка държава членка да може да блокира напредъка. Според нея това би ограничило използването на европейската интеграция за решаване на двустранни спорове.

Йовева призовава и Брюксел да даде по-ясна политическа гаранция, че изпълнението на договорените условия ще води до конкретна следваща стъпка в процеса. Тя обаче признава, че абсолютна гаранция срещу бъдещо вето не може да съществува.

„Доверието не се търси, то се печели. Това важи и за двете страни“, казва тя.

По думите ѝ Северна Македония трябва да продължи реформите заради собствените си граждани, а ЕС трябва да направи процеса по-предвидим и последователен.

Йовева подкрепя и идеята за постепенно включване на страните кандидатки в европейския пазар и програми още преди пълноправното членство. Според нея обаче това има смисъл само ако представлява реален мост към членството, а не поредно отлагане.

„На гражданите на Северна Македония бих казала: не позволявайте на европейското разочарование да ви лиши от европейските ви амбиции“, заявява евродепутатът.

В същото време тя призовава политиците в Скопие да не използват Брюксел и София като оправдание за вътрешните проблеми, а европейските лидери да не преместват постоянно „финалната линия“.