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Бойко Младенов: Ива Михайлова има право да получи адекватно лечение

Бойко Младенов: Ива Михайлова има право да получи адекватно лечение
БТА

Смятам, че всичко това, което изнася обвинението, е скалъпено, посочи Младенов

Независимо как ще свърши делото, Ива Михайлова има право да получи адекватно лечение. Това заяви депутатът Бойко Младенов („Прогресивна България“). 

Младенов, заедно с  други депутати от българския парламент, присъства на заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, Северна Македония.

"Смятам, че всичко това, което изнася обвинението, е скалъпено", заяви още Бойко Младенов, като добави, че според него снимките, представени на заседанието, "недвусмислено показват, че ударът е станал на платното на Ива Михайлова", предава БТА.

"Смятам, че на базата на това, което видяхме тук и на базата на фактите, няма как във времето да не бъде постигната оправдателна присъда", допълни той.

Според него наред с правния казус от голямо значение е общественото и хуманитарното измерение на случая. 

"Независимо как ще свърши делото, Ива Михайлова има правото да бъде лекувана, тъй като според представената медицинска експертиза в резултат на травма на четвъртия и петия прешлен, има вероятност тя да се инвалидизира", посочи той.

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