Полицаи следят Ива Михайлова и докато е в заведение (ВИДЕО)

Нови кадри във връзка със случая на Ива Михайлова в Северна Македония, показват полицейски служители в заведение, в което се намира и обвиняемата по делото за тежката катастрофа край Кочани.

На краткия видеозапис се виждат двама служители с обозначение "ПОЛИЦИЈА", седнали на маса в непосредствена близост.

Видеото обаче се появява на фона на твърденията на самата Ива Михайлова, че от месеци е под засилен полицейски контрол. По-рано днес тя заяви, че цивилни полицаи стоят пред дома ѝ, а около къщата ѝ са забелязвани и дронове. Преди поредното заседание по делото Михайлова каза, че се чувства "като заложник" в Северна Македония.

Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство и е подсъдима във връзка с тежка автомобилна катастрофа от октомври 2025 г., при която има загинал човек. След инцидента документите ѝ са отнети и тя не може да напусне страната. Според нея това възпрепятства и лечението на травмите, които е получила при катастрофата.

Днешното заседание в Основния съд в Кочани е съсредоточено върху експертизите по делото, като се очаква да бъдат изслушани вещите лица.