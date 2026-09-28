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Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“

Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“
АП/БТА

Германецът победи Лърнър Тиен и оформи крайния успех с 13:5 срещу отбора на Света в Лондон

Александър Зверев донесе решаващите точки за отбора на Европа и осигури рекордната шеста титла на Стария континент в „Лейвър Къп“.

Вторият в световната ранглиста победи американеца Лърнър Тиен със 7:6(3), 6:3 в лондонската зала „O2“ и оформи крайния резултат 13:5 срещу отбора на Света.

29-годишният германец, който през този сезон спечели титлите от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ, срещна сериозна съпротива в първия сет. Частта бе решена в тайбрек, в който Зверев показа по-голяма класа и се наложи със 7:3 точки.

Във втория сет германецът контролираше събитията, стигна до решаващ пробив и затвори мача с 6:3. Победата му донесе необходимите три точки на Европа и сложи край на надпреварата.

Воденият от капитана Яник Ноа европейски състав се нуждаеше от две победи в последния ден, за да си върне трофея.

Флавио Коболи и Якуб Меншик направиха първата крачка. Италианско-чешкият тандем победи Тейлър Фриц и Алекс де Минор със 7:5, 6:3 и увеличи преднината на Европа до 10:5.

След това Зверев довърши започнатото с успеха си над Тиен.

Срещите в неделя носят по три точки, а крайният победител е отборът, който първи достигне 13. Мачовете в петък и събота осигуряват съответно по една и две точки.

Александър Зверев помогна на Европа да спечели „Лейвър Къп“ за четвърти път в своята кариера.

Преди успеха в Лондон германецът бе част от шампионските състави в Чикаго през 2018, Женева през 2019 и Бостън през 2021 година.

Сред зрителите в препълнената „O2 Арена“ бяха холивудската звезда Леонардо ди Каприо и легендарният Роджър Федерер, който е съосновател на турнира.

„Лейвър Къп“ се провежда от 2017 година, а Европа вече има рекордните шест титли.

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