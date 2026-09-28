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Жена загина при катастрофа край Костенец

Жена загина при катастрофа край Костенец
БТА

Автомобилът, в който се е возила жената е самокатастрофирал и се е ударил в бетонен стълб

Жена е загинала, а водачът на автомобила е настанен в болница след катастрофа край Костенец.

Инцидентът е станал около 17:45 часа на 26 септември на общинския път SFO1370. На място е установен автомобил, който самокатастрофирал и се ударил в бетонен стълб.

Екип на спешна помощ е констатирал смъртта на пътничката.

Водачът е настанен в болница с фрактура на ключицата и разкъсно-контузна рана на главата.

По случая се изясняват причините за инцидента.

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