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The Wall Street Journal: Египет е предупредил Нетаняху дни преди атаката на „Хамас“

The Wall Street Journal: Египет е предупредил Нетаняху дни преди атаката на „Хамас“
АР/БТА

Нито едно от предупрежденията не е съдържало конкретна информация за точния момент или мащаба на планираната атака

Шефът на египетското разузнаване Абас Камел е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху дни преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., че палестинската групировка може да подготвя атака. Това съобщава The Wall Street Journal, а информацията е цитирана от The Times of Israel.

Според публикацията предупреждението на Камел е последвало две по-ранни сигнали от Египет. При последния от тях той е посетил Израел в края на септември и се е срещнал с представители на израелските власти.

По време на срещите Камел е предупредил, че ситуацията в Газа е тежка и може да се влоши. Израелските представители обаче са заявили, че ситуацията е под контрол.

След това Камел е разговарял по телефона с офиса на Нетаняху. Египетските власти са продължили да отправят предупреждения, включително до два дни преди нападението, твърди публикацията.

Нито едно от предупрежденията не е съдържало конкретна информация за точния момент или мащаба на планираната атака.

Нетаняху многократно е отричал да е получавал предупреждения от Египет или Обединените арабски емирства за предстоящо нападение. Той е обвинявал службите за сигурност за пропуските, довели до атаката от 7 октомври.

Според публикацията египетските власти са отправили първото си предупреждение още през юни 2023 г., когато са изразили тревога от нестабилността около Газа и са призовали Израел да възобнови преговорите с „Хамас“.

Съобщенията за египетските предупреждения идват след информация, че президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед също е предупредил Нетаняху за възможна атака на „Хамас“ в края на септември. От емирствата са потвърдили пред The Times of Israel, че такъв разговор е имало.

Бившият израелски министър на отбраната Йоав Галант заяви, че е научил за предупрежденията от Египет и ОАЕ едва след появата на последните медийни публикации. По думите му, ако висшите представители на службите са разполагали с тази информация, решенията им може да са били различни.

 

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