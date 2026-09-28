Една фалшива банкнота отвела полицията до още 3260 евро

Една фалшива банкнота от 20 евро е отвела криминалистите в Шумен до десетки неистински банкноти на обща стойност 3260 евро, както и до материали и приспособления за изработването им.

Разследването започнало на 26 септември, след като малко след 14:30 часа в полицията бил подаден сигнал за неистинска банкнота, прокарана в обращение.

Става въпрос за 20 евро, използвани в търговски обект за продажба на алкохол и цигари на ул. "Граф Игнатиев" в Шумен.

След сигнала криминалистите започнали работа по установяване на извършителя и стигнали до 41-годишен местен жител.

54 фалшиви банкноти в дома му

При последвалата проверка на жилището, обитавано от мъжа, полицаите открили 54 неистински банкноти с различен номинал.

Общата им стойност е 3260 евро.

В таванско помещение са намерени и материали и приспособления за изработване на фалшиви банкноти. Те са иззети в рамките на разследването.

По данни на полицията 41-годишният мъж е криминално проявен. Първоначално той е задържан за срок до 24 часа в районното управление.

Впоследствие му е наложена 72-часова мярка, след което е приведен в Районната служба "Изпълнение на наказанията".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на компетентната прокуратура.