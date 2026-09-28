Една фалшива банкнота отвела полицията до още 3260 евро
41-годишният мъж е установен след сигнал от магазин за алкохол и цигари, а след първоначалното му задържане е постановена 72-часова мярка
Една фалшива банкнота от 20 евро е отвела криминалистите в Шумен до десетки неистински банкноти на обща стойност 3260 евро, както и до материали и приспособления за изработването им.
Разследването започнало на 26 септември, след като малко след 14:30 часа в полицията бил подаден сигнал за неистинска банкнота, прокарана в обращение.
Става въпрос за 20 евро, използвани в търговски обект за продажба на алкохол и цигари на ул. "Граф Игнатиев" в Шумен.
След сигнала криминалистите започнали работа по установяване на извършителя и стигнали до 41-годишен местен жител.
54 фалшиви банкноти в дома му
При последвалата проверка на жилището, обитавано от мъжа, полицаите открили 54 неистински банкноти с различен номинал.
Общата им стойност е 3260 евро.
В таванско помещение са намерени и материали и приспособления за изработване на фалшиви банкноти. Те са иззети в рамките на разследването.
По данни на полицията 41-годишният мъж е криминално проявен. Първоначално той е задържан за срок до 24 часа в районното управление.
Впоследствие му е наложена 72-часова мярка, след което е приведен в Районната служба "Изпълнение на наказанията".
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 244, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на компетентната прокуратура.