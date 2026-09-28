Новини
Търси
Подкаст
Общество

Кола се заби в две табели и дърво в Пловдив, мъж е с опасност за живота

Кола се заби в две табели и дърво в Пловдив, мъж е с опасност за живота
Pixabay

Според полицията автомобилът се е движил с несъобразена скорост, а 28-годишният водач е задържан за едно денонощие

59-годишен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа на ул. "Брезовско шосе" в Пловдив. Пострадалият е пътувал в автомобила, който последователно се е ударил в две пътни табели и дърво.

Инцидентът е станал на 27 септември.

По данни на полицията автомобилът се е движил с несъобразена скорост, вследствие на което 28-годишният водач е загубил контрол над превозното средство.

Колата първо се блъснала в две табели, след което последвал удар и в дърво.

59-годишният пътник е с опасност за живота

При катастрофата тежко е пострадал 59-годишен пътник в автомобила. Той е транспортиран в болница, където е настанен за лечение с опасност за живота.

28-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.

В предоставената информация се посочва, че на водача са направени тестове за алкохол и наркотични вещества, но резултатите от тях не са уточнени.

Обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се изясняват.

Още по темата

Жена загина при катастрофа край Костенец

Жена загина при катастрофа край Костенец

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Водещи

България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи

  • Току-що
Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 4 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 10 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 10 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 25 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 32 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 36 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 39 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 45 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 52 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 55 минути
Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

  • Преди 58 минути