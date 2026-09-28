Кола се заби в две табели и дърво в Пловдив, мъж е с опасност за живота
Според полицията автомобилът се е движил с несъобразена скорост, а 28-годишният водач е задържан за едно денонощие
59-годишен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа на ул. "Брезовско шосе" в Пловдив. Пострадалият е пътувал в автомобила, който последователно се е ударил в две пътни табели и дърво.
Инцидентът е станал на 27 септември.
По данни на полицията автомобилът се е движил с несъобразена скорост, вследствие на което 28-годишният водач е загубил контрол над превозното средство.
Колата първо се блъснала в две табели, след което последвал удар и в дърво.
59-годишният пътник е с опасност за живота
При катастрофата тежко е пострадал 59-годишен пътник в автомобила. Той е транспортиран в болница, където е настанен за лечение с опасност за живота.
28-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа.
В предоставената информация се посочва, че на водача са направени тестове за алкохол и наркотични вещества, но резултатите от тях не са уточнени.
Обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се изясняват.