20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

След тежка катастрофа край село Брезница, община Гоце Делчев, е починал 20-годишен мъж.

Произшествието е станало около 00:45 часа на 26 септември по пътя между селата Баничан и Брезница. Младият водач, който е от село Брезница, е шофирал с несъобразена с пътните условия скорост, вследствие на което автомобилът е напуснал платното вляво и се е преобърнал в дере.

Мъжът е бил настанен за лечение в МБАЛ - Гоце Делчев с фрактури на черепа, лицевите кости и ребро, както и с контузии на белия и черния дроб. По-късно е починал.