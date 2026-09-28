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Бащата на убитото 15-годишно момче от "Петрохан" иска ексхумация на тялото на сина си

Бащата на убитото 15-годишно момче от "Петрохан" иска ексхумация на тялото на сина си

Според данните, които прокуратурата изнесе, момчето е било убито от Ивайло Калушев

Бащата на 15-годишния Александър, убит в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си, заяви самият той в пост във Фейсбук. 

Яни Макулев излезе с официално становище на семейсвото след брифинга на прокуратурата от 14 септември.

Макулев посочи, че последната информация противоречи на първоначалните експертизи.

Той иска разпит на всички лица, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация и нови изследвания за ДНК материал.

Той повдига въпроса за времето на настъпване на смъртта – според семейството в първоначалните експертизи се посочват 24–48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е бил посочен период от 5–7 денонощия.

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