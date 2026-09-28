ЕС одобри пет общи отбранителни проекта

Съветът на Европейския съюз определи първите пет проекта от общ интерес в областта на отбраната. Те ще обединят усилията на държавите членки за разработване на ключови военни способности, включително дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, морска и въздушна отбрана, космически технологии и защита на източния фланг на ЕС.

Проектите са насочени към области, които според Съвета са твърде мащабни или сложни, за да бъдат реализирани самостоятелно от отделните държави. Целта е чрез съвместни действия да бъдат преодолени съществуващи дефицити в отбранителните способности и да се повиши готовността на ЕС.

Един от проектите предвижда развитие на способности за производство на дронове и системи за откриване и неутрализиране на безпилотни апарати. Друг е насочен към откриването на заплахи в морска среда и възможностите за възпиране на потенциален противник.

Сред приоритетите са и космическите технологии. Предвижда се използването на спътници за ранно предупреждение при изстрелване на ракети, както и развитие на спътникови комуникации, разузнаване и наблюдение. Проектите включват също технологии за прецизно позициониране и синхронизиране на времето.

Предвижда се и изграждането на способности за бързо извеждане в орбита на резервни спътници при необходимост.

Отделен проект е посветен на създаването на свързана европейска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително ранно предупреждение и координирано командване.

Другото направление е свързано със защитата на източните райони на ЕС. То обхваща сухопътната, въздушната и морската среда, както и киберпространството и други области, с цел укрепване на защитата на европейската територия и повишаване на отбранителната готовност.