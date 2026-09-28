Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, близо до границата с Германия, за третата и последна спирка от посещението си във Франция. Там главата на Римокатолическата църква ще произнесе реч, посветена на изграждането на обединена Европа и ролята ѝ за запазването на мира.

За събитието са отправени специални покани към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз.

Очаква се папата да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нунес, след което да посети конгресния център „Робер Шуман“. Там той ще отдаде почит на Робер Шуман – един от основоположниците на европейската интеграция, който прекарва значителна част от живота си в Мец.

Именно с неговото име е свързана Декларацията „Шуман“, поставила основите на процеса, довел до създаването на днешния Европейски съюз.

Лъв XIV ще произнесе речта си в присъствието на френския президент Еманюел Макрон.

По-късно папата ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен“. Макрон също ще присъства, а впоследствие ще участва и в официалната церемония по изпращането на Светия отец от Франция.