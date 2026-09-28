Още два университета получават статут на изследователски, общият им брой става 14

Лесотехническият университет и Университетът по хранителни технологии – Пловдив ще бъдат добавени към списъка на изследователските висши училища в България. Това предвижда проектът за актуализиране на списъка за 2026 г., предложен от Министерството на образованието и науката.

Двата университета кандидатстват за статута за първи път. Нови заявления са подали и Русенският университет „Ангел Кънчев“, Тракийският университет и Медицинският университет – Плевен, тъй като четиригодишният им статут изтича през 2026 г. И трите висши училища са одобрени отново.

Така в актуализирания списък ще останат досегашните 12 университета, преминали оценяване, а с двете нови попълнения общият брой на изследователските висши училища ще достигне 14.

Статутът се предоставя за четири години. За включване в списъка университетите трябва да получат най-малко 8000 точки по методика, приета от Министерския съвет. Оценяват се научни публикации, монографии и цитирания в международните бази Scopus и Web of Science, както и патенти, полезни модели, сортове растения, породи животни и други резултати от научната дейност.

Кандидатите се оценяват от междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, БАН и Селскостопанската академия.

Ректори оспорват методиката

Новите правила предизвикаха възражения от Съвета на ректорите, който ги оспори пред съда и Комисията за защита от дискриминация.

Според ректорите методиката поставя по-големите университети в по-благоприятна позиция, тъй като научните резултати се отчитат в абсолютни стойности, без достатъчно съобразяване с броя на преподавателите и изследователите. Те посочват и различията между отделните научни области по отношение на международната цитируемост.

Критики има и срещу увеличаването на минималния праг от 1000 на 8000 точки, като според Съвета на ректорите липсва достатъчно обоснован анализ за промяната.

Статутът на изследователско висше училище е предназначен за университети със значими резултати в научноизследователската дейност. Той разширява възможностите им за участие в национални и международни програми за финансиране на научни изследвания и иновации и за партньорства с научни организации и бизнеса.