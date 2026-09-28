Новини
Търси
Подкаст
Общество

Още два университета получават статут на изследователски, общият им брой става 14

Още два университета получават статут на изследователски, общият им брой става 14

Това са Лесотехническият университет и Университетът по хранителни технологии – Пловдив

Лесотехническият университет и Университетът по хранителни технологии – Пловдив ще бъдат добавени към списъка на изследователските висши училища в България. Това предвижда проектът за актуализиране на списъка за 2026 г., предложен от Министерството на образованието и науката.

Двата университета кандидатстват за статута за първи път. Нови заявления са подали и Русенският университет „Ангел Кънчев“, Тракийският университет и Медицинският университет – Плевен, тъй като четиригодишният им статут изтича през 2026 г. И трите висши училища са одобрени отново.

Така в актуализирания списък ще останат досегашните 12 университета, преминали оценяване, а с двете нови попълнения общият брой на изследователските висши училища ще достигне 14.

Статутът се предоставя за четири години. За включване в списъка университетите трябва да получат най-малко 8000 точки по методика, приета от Министерския съвет. Оценяват се научни публикации, монографии и цитирания в международните бази Scopus и Web of Science, както и патенти, полезни модели, сортове растения, породи животни и други резултати от научната дейност.

Кандидатите се оценяват от междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, БАН и Селскостопанската академия.

Ректори оспорват методиката

Новите правила предизвикаха възражения от Съвета на ректорите, който ги оспори пред съда и Комисията за защита от дискриминация.

Според ректорите методиката поставя по-големите университети в по-благоприятна позиция, тъй като научните резултати се отчитат в абсолютни стойности, без достатъчно съобразяване с броя на преподавателите и изследователите. Те посочват и различията между отделните научни области по отношение на международната цитируемост.

Критики има и срещу увеличаването на минималния праг от 1000 на 8000 точки, като според Съвета на ректорите липсва достатъчно обоснован анализ за промяната.

Статутът на изследователско висше училище е предназначен за университети със значими резултати в научноизследователската дейност. Той разширява възможностите им за участие в национални и международни програми за финансиране на научни изследвания и иновации и за партньорства с научни организации и бизнеса.

Още по темата

Венцислав Василев – Зико пред ТАРАЛЕЖ: За младите, социалните мрежи и проблемите в образованието

Венцислав Василев – Зико пред ТАРАЛЕЖ: За младите, социалните мрежи и проблемите в образованието

Константин Проданов: Финансирането в образованието ще се обвърже с реалните резултати

Константин Проданов: Финансирането в образованието ще се обвърже с реалните резултати

Гюров след слабите резултати на PISA: Българското образование върви в грешна посока

Гюров след слабите резултати на PISA: Българското образование върви в грешна посока

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Зимни сутрини и почти летни дни: Температурите през октомври между -5° и 27°

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Водещи

България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи

  • Току-що
Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 5 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 10 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 10 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 25 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 32 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 37 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 40 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 45 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 52 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 56 минути
Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

  • Преди 58 минути