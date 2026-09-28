Кремъл: Русия и САЩ трябва да започнат преговори за контрола над оръжията

Русия смята, че преговорите със САЩ за контрола над оръжията е трябвало да започнат още преди време, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му темата е изключително сложна и ще изисква продължителни и трудни разговори на експертно ниво.

Москва неведнъж е заявявала готовност за подобряване на отношенията с Вашингтон. Разногласията между двете страни, свързани с войната в Украйна, обаче продължават да възпрепятстват пълното възстановяване на диалога.

Песков коментира и предложението на американския президент Доналд Тръмп за тристранни преговори между САЩ, Русия и Китай по въпросите на въоръженията.

Според говорителя на Кремъл Пекин многократно е дал да се разбере, че не възнамерява да участва в подобен формат. Китай поддържа позицията, че ядреният му арсенал е значително по-малък от този на Русия и САЩ и поради това няма основание да бъде включван в такива преговори.