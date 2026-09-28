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Русе посрещна своя европейски шампион Радослав Росенов

Русе посрещна своя европейски шампион Радослав Росенов
БТА

Най-добрият боксьор на първенството получи златната значка на града и разкри голямата си цел - медал от Олимпийските игри

Европейският шампион Радослав Росенов бе посрещнат тържествено в Русе след спечелената титла в категория до 60 килограма на първенството на Стария континент в София. Българинът заслужи и индивидуалната награда за най-добър боксьор на шампионата.

Росенов бе приветстван първо в залата на Боксов клуб „Русе“ от представители на местната власт, ръководители и треньори. Кметът Пенчо Милков му връчи златната значка на града и парична премия.

„Много сме щастливи от това, което направи Радо. Благодарим ти от името на всички русенци“, заяви Милков.

Кметът изрази увереност, че европейската титла е само поредната стъпка в развитието на Росенов.

„Убеден съм, че твоите крачки ще продължат към световното първенство, към Олимпийските игри, а и на професионалната сцена. Сигурен съм, че тази купа ще дава много сили на младежите, които тренират тук, за да се доближат до твоите успехи“, добави той.

След церемонията в клуба шампионът бе посрещнат с шпалир от учениците на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“. Росенов е възпитаник на учебното заведение и започва да тренира бокс още в пети клас.

„За мен в спорта има стандарти - европейски, световни и олимпийски. Радослав Росенов е стандарт. Той е от малкото хора, които показват ниво и много висока класа“, заяви директорът Евгени Недев.

Росенов получи отличието „Почетен ученик“ за своите девет европейски титли. Неговият личен наставник Съби Събев бе удостоен със званието „Заслужил треньор“ на Спортното училище, а Недев обяви, че дарява на боксьора заплатата си за септември.

„На таблото с най-изявените ни спортисти има три свободни места за медалисти от олимпийски игри. Пожелавам следващата снимка, която сложим там, да бъде негова“, каза директорът.

Зад триумфа на Росенов стоят тежки двубои и сериозни физически изпитания. Личният му треньор Съби Събев разкри, че боксьорът е получил три аркади по време на първенството.

Още в първата среща срещу румънеца Андрей Гавае Росенов е имал проблеми с екипировката си. В четвъртфинала срещу руснака Всеволод Шумков е получил две аркади - до едната вежда и в областта на тила. Заради травмите почти не е спал преди полуфиналния двубой с испанеца Андрес Ернандес, в който е получил още една аркада.

„Три аркади, игра на нерви. В бокса, ако в първия рунд се отвори аркада, могат да прекратят срещата в полза на противника. Ако изкараш до втория рунд, може да се гледат точките. Но ако си загубил първия рунд, трябва едновременно да наваксваш и да се пазиш да не отворят отново аркадата“, обясни Събев.

„След всички тежки неща, които претърпя Радо, той донесе победоносно в Русе европейската титла и наградата за най-добър боксьор. Направи го за града и за България“, добави наставникът.

Росенов благодари на своите учители, треньори и на ръководството на клуба за подкрепата през годините. Той припомни, че след загубата му на Европейското първенство през 2024 година именно хората от неговия екип са му помогнали да възстанови увереността си.

„От малък съм започнал с трудностите. Много се радвам, че постигам големи успехи. Всичко това се постига с труд, пот и лишения. Благодаря на моите лични треньори. Без тях това нямаше как да се случи“, заяви европейският шампион.

След отшумяването на адреналина от срещите Росенов вече усеща по-силно болките от ударите и получените аркади. Това обаче не променя неговата амбиция.

„Винаги искам да съм на най-горното стъпало и затова не се предавам“, категоричен бе той.

Предстои му кратка почивка, след която ще започне подготовка за следващите големи предизвикателства. Погледът му вече е насочен към Олимпийските игри през 2028 година и квалификациите през април 2027-а. В плановете му влиза и професионален двубой, който може да се проведе още преди края на годината.

Радослав Росенов спечели европейската титла след единодушно съдийско решение срещу украинеца Айдер Абдураимов във финала в София. Подгласници на българина в класацията за най-добър боксьор на първенството станаха Чеерак Ашалаев и Саидджамшид Джафаров.

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