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Ефремова: Не можем да си позволим хора, които могат да работят, да остават извън пазара на труда

Ефремова: Не можем да си позволим хора, които могат да работят, да остават извън пазара на труда
БТА

Социалният министър постави акцент върху задържането на хората на пазара на труда, подкрепата за семействата и развитието на социалните услуги в обезлюдяващите се региони

Застаряването на населението ще превръща човешкия капитал в България във все по-ценен ресурс, а демографските промени трябва да бъдат пряко обвързани с политиките за пазара на труда. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на междинната оценка на Световната банка на демографската стратегия на България.

Според нея страната не трябва да допуска хора, които искат и могат да работят, да остават извън пазара на труда - независимо дали причината е възрастта, липсата на подходящи умения или здравословни ограничения.

"Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване", посочи Ефремова.

Проблемът с намаляващата работна сила беше поставен от социалния министър и дни по-рано на форум в рамките на Общото събрание на ООН. Тогава тя посочи, че на всеки 100 души, които напускат пазара на труда, идват едва 60 нови, което според нея води до остър недостиг на квалифицирани кадри.

От семействата до хората в по-зряла възраст

Ефремова подчерта, че демографската политика не може да бъде ограничена до дейността на едно министерство. Тя засяга както решенията на младите хора дали да останат в България, така и избора на семействата дали и кога да имат деца и възможностите на хората в по-зряла възраст да продължат да работят.

Сред приоритетите на социалното министерство е подкрепата за родителството и семействата, включително чрез възможности за по-лесно съчетаване на професионалния и семейния живот и използване на гъвкави форми на заетост.

"Демографията често се измерва с различни числа - раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби", заяви министърът.

Застаряването не е само проблем

По думите на Ефремова застаряването на населението не трябва да се разглежда единствено като натиск върху социалните системи. Сред важните направления са развитието на дългосрочната грижа и разширяването и модернизирането на социалните услуги за възрастни хора.

През последните години в тази сфера са направени инвестиции с национално и европейско финансиране, включително със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Социалният министър обърна внимание и на обезлюдяването и различията между регионите. Според нея държавата, местните власти и бизнесът трябва да работят заедно за създаването на условия за заетост, развитие и достъп до качествени публични услуги в различните части на страната.

"Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората", заключи Ефремова.

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