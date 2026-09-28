Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Тогавашният главен секретар на МВР Петър Тодоров не е бил предварително информиран за акцията, при която на 17 март 2022 г. бяха задържани Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов. Това заяви пред Софийския градски съд Явор Симов, който по това време е ръководил пресцентъра на вътрешното министерство. Симов е бивш криминален репортер на БНТ.

Симов даде показания по делото за длъжностно престъпление срещу бившия премиер Кирил Петков. Пред съда беше разпитан и разследващият полицай Иван Маджаров, присъствал при задържането на Борисов.

По думите на Симов ден след акцията Петър Тодоров попитал: „Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?“. Самият Симов също заявил, че е научил за действията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов едва след началото им.

Пред съда той разказа, че на 17 март 2022 г. около 19:30 часа бил извикан в Министерския съвет. Според показанията му при влизането в кабинета на премиера Кирил Петков той, Асен Василев и тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков съобщили „приповдигнато“, че Борисов е арестуван.

Симов твърди още, че първото прессъобщение за акцията му било продиктувано лично от Асен Василев. В него първоначално била посочена и Менда Стоянова, както и че действията са свързани с разследване на Европейската прокуратура.

По думите на свидетеля Петков и Василев настоявали на Борисов да бъдат поставени белезници, като Симов ги цитира с думите, че „българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници“.

Симов заявил, че се е противопоставил на подобно действие, ако няма законови основания. Според показанията му Бойко Рашков се съгласил и по телефона разпоредил на служителите в Банкя да не поставят белезници, ако няма предпоставки за това.

Свидетелят разказа още, че около месец преди арестите в кабинета на Кирил Петков е имало разговор по темата. По думите му тогава се обсъждали твърдения, че Борисов държи сакове с пари в Банкя и в манастири. Симов посочи, че активно участие в разговора взел медиен съветник на тогавашния премиер, чието име не си спомня.

Това са свидетелски показания, дадени в рамките на продължаващо съдебно производство, а не установени с окончателен съдебен акт факти.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27 октомври, когато се очаква да бъдат разпитани Петър Тодоров и началникът на НСО Емил Тонев.