Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Селекционерът на Република Ирландия Хеймир Халгримсон заяви, че неговите футболисти са използвали мача срещу Израел, за да насочат вниманието към случващото се в Газа.

Ирландците победиха с 3:0 в срещата, която се проведе на неутрален терен в унгарския град Дебрецен. Двубоят бе предшестван от продължителни разговори за евентуален бойкот като протест срещу водената от Израел война срещу Хамас.

Футболистите на Република Ирландия в крайна сметка гласуваха да участват в мача, но изразиха позицията си чрез няколко символични действия. Те излязоха с черни ленти на ръкавите, а по време на израелския химн наведоха глави. Капитаните на двата отбора не се ръкуваха преди началото на срещата.

„Беше много трудно за повечето играчи. Те показаха подкрепата си към протестите. Надявам се хората да разберат това“, заяви Халгримсон пред ирландската телевизия RTE.

Вратарят Гавин Базуну взе индивидуално решение да бойкотира двубоите срещу Израел и не участва в срещата.

След победата с 3:0 Република Ирландия трябва да се изправи отново срещу Израел на 4 октомври. И този мач ще бъде проведен на неутрален терен - в сръбския град Бачка Топола.

Ирландската футболна федерация се отказа да организира домакинството в страната, тъй като според ръководството подготовката и провеждането му там биха били твърде деликатни.