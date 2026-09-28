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Национален отбор потърси голмайстора на ЦСКА

Национален отбор потърси голмайстора на ЦСКА
БТА

Жоел Цварц е отворен към възможността да играе за Суринам, но има притеснения за нидерландското си гражданство

Силното представяне на Жоел Цварц с екипа на ЦСКА привлече вниманието на Футболната асоциация на Суринам. Нападателят е бил потърсен с предложение да играе за националния отбор на страната, съобщава нидерландското издание Voetbal International.

Цварц пристигна в ЦСКА от Локомотив Пловдив през лятото и бързо се превърна в една от основните фигури на „червените“. Той не спира да бележи и към момента е водещият реализатор в българското първенство.

Според информацията представители на суринамската федерация са се свързали с футболиста преди домакинството на ЦСКА срещу Арда. Те са му обяснили, че има право да представлява страната, тъй като майка му е от Суринам.

Бившият нападател на Екселсиор и АДО Ден Хааг е отворен към подобна възможност, но все още не е взел окончателно решение. Основните му притеснения са свързани с евентуалните последици за неговото нидерландско гражданство.

Цварц и агентът му вече са потърсили информация от различни институции, за да установят какви административни стъпки ще бъдат необходими и дали изборът му може да доведе до проблеми.

„Чух, че редица суринамци са получили писма да се откажат от нидерландското си гражданство. Разбира се, аз не искам това. Надявам се да бъде намерено решение“, заяви нападателят пред Voetbal International.

Докато изяснява ситуацията, Цварц остава предпазлив. Ако необходимите условия бъдат изпълнени, голмайсторът на ЦСКА може да започне международната си кариера с екипа на Суринам.

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