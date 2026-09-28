Генерал от НАТО: Русия цели да сломи волята на съюзниците да подкрепят Украйна

Ръководителят на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви пред евродепутати, че целта на руските действия е да отслабят решимостта на съюзниците на Украйна да продължат с подкрепата си за Киев.

Според Гринкевич реакцията на държавите при хибридни атаки трябва да бъде насочена към демонстриране на устойчивост и продължаване на подкрепата за Украйна.

"Ако срещу вашата страна бъде предприета хибридна атака, укрепването на волята за подкрепа на Украйна ще покаже на руснаците, че стратегията им не работи и може би ще ги накара да се откажат от нея", каза Гринкевич.

Генералът призова държавите членки публично да посочват кой стои зад подобни атаки, когато са сигурни в извършителя.

По думите му това е част от подход, който има за цел да възпира държавите, които стоят зад хибридни действия.

Той посочи, че публичното назоваване на извършителите трябва да се използва като инструмент за възпиране на "държавите спонсори", добави Ройтерс.